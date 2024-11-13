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        Haberler Gündem 3. Sayfa Park yeri kavgasında tornavidalı dehşet | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Park yeri kavgasında tornavidalı dehşet!

        İstanbul Esenyurt'ta, iki kişi arasındaki park yeri kavgasında, taraflardan biri diğerinin boynuna tornavida sapladı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, yaralanan adamın ise tedavisi devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:08 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:08
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        Park yeri kavgasında tornavidalı dehşet!
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        İstanbul'da olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde İhsan Ö. ile Cafer E. arasında park yeri tartışması çıktı.

        TORNOVİDAYI BOYNUNA SAPLADI

        İHA'daki habere göre tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken Cafer E., eline aldığı tornavidayı İhsan Ö.'nün boynuna sapladı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Yaralanan İhsan Ö. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında gözünden yaralanan Cafer E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

        Tedavisi tamamlanan Cafer E., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Boynuna tornavida saplanan İhsan Ö.’nün ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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