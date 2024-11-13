Park yeri kavgasında tornavidalı dehşet!

İstanbul'da olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde İhsan Ö. ile Cafer E. arasında park yeri tartışması çıktı.

TORNOVİDAYI BOYNUNA SAPLADI

İHA'daki habere göre tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken Cafer E., eline aldığı tornavidayı İhsan Ö.'nün boynuna sapladı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaralanan İhsan Ö. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında gözünden yaralanan Cafer E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Tedavisi tamamlanan Cafer E., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Boynuna tornavida saplanan İhsan Ö.’nün ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.