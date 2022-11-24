Bina önüne park tartışmasında öldürüldü 0:00 / 0:00

DHA

Sivas'ta, "'Park yeri" tartışmasında silahla vurulan Hasan Karakış (62), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ö. ile Hasan Karakış arasında, bina önüne araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali Ö., yanında bulunan tabanca ile Karakış'a ateş açarak bacaklarından ve kasığından vurdu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Karakış, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ali Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.