Parke taşlı saldırıda yaralanan liseliden acı haber geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Parke taşlı saldırıda yaralanan liseliden acı haber geldi
ABONE OL

Parke taşlı saldırıda yaralanan liseliden 22 gün sonra acı haber geldi

Şanlıurfa'da ışıkta beklerken saldırıya uğrayıp, başına vurulan parke taşı ile ağır yaralanan lise öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin, yaşam mücadelesini kaybetti

Parke taşlı saldırıda yaralanan liseliden acı haber geldi
DHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başına vurulan parke taşı ile ağır yaralanan lise öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin (17), hayatını kaybetti.

Olay, 25 Mayıs'ta Viranşehir-Ceylanpınar karayolunda meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşının kullandığı motosikletle okula giden lise son sınıf öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin, ışıkta bekledikleri sırada saldırıya uğradı.

Başına vurulan parke taşı ile ağır yaralanan Eğin, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 22 gündür yaşam mücadelesi veren Eğin, bu sabah hayatını kaybetti.

Polis, olaya ilişkin çalışması sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Casusluk suçlamasında DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın cezası belli oldu!
GÜNDEM Casusluk suçlamasında Metin Gürcan'ın cezası belli ...
Kastamonu DSİ Hukuk İşler Müdürüne 36 yıl 9 ay hapis ve para cezası! - En son haberler
GÜNDEM Kastamonu DSİ Hukuk İşler Müdürüne 36 yıl 9 ay ceza
Mersin'de parkta erkek bebek bulundu
GÜNDEM Vicdansızlığın böylesi... Terk edilmiş bebek bulundu
İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 15'inci katında yangın çıktı
GÜNDEM Rezidanstaki yangında mahsur kaldılar!
Ekrem İmamoğlu davasında son dakika gelişmesi: Gelecek celse... - En son haberler
GÜNDEM İmamoğlu davasında ilk duruşma görüldü
1961 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1961 Yılında Doğan Birisi 2023'te Kaç Yaşında Oluyor?
GÜNDEM 1961 doğumlu kaç yaşında olur?
1960 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1960 Yılında Doğan Birisi 2023'te Kaç Yaşında Oluyor?
GÜNDEM 1960 doğumlu kaç yaşında olur?
Son dakika haberler: İstanbul'da 64 yaşındaki diş hekimini 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Savunması "Pes" dedirtti!
GÜNDEM Kadın diş hekimini 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü! ...
14 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
GÜNDEM 14 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Okullarda yarın "karne zili" çalacak
GÜNDEM Okullarda yarın "karne zili" çalacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.