AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, İstanbulluların temiz hava ve güzel vakit geçirmek için ziyaret ettiği parklarda 180 santimetre aralıklarla 240 santimetre çapında çemberler çizdi.Bu kapsamda parklara gelecek vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak söz konusu çemberlerde oturup vakit geçirecek.Çemberler, Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Pendik sahil parkları ile Avrupa Yakası'da Florya Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece Sahil Parkı, Haliç İTO Parkı, Maçka ve Bebek parklarında olmak üzere kentin farklı noktalarındaki yeşil alanlarda çizilecek.