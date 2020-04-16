Parklarda vatandaşların bir araya gelmemesi için sulama sistemi aktif hale getirildi - İSTANBUL

AA

Bazı belediyeler ilçe genelindeki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle yaparken, bazı belediyeler hem sağlık çalışanları hem de personelleri için koruyucu yüz siperliği üretimine devam ediyor.Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi, ilçedeki parklarda vatandaşların bir araya gelmesine engel olmak amacıyla gün içinde sulama sistemlerini aktif hale getirdi.Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı personel ile zabıta ekipleri, yeşil alanlarda ve kavşaklarda denetim yaparak toplananları uzaklaştırırken, sulama sisteminin devreye girmesiyle parklarda bulunan vatandaşların bölgeden uzaklaştıkları görüldü.Alınan bu tedbirin ilçede her gün belirli saatler arasında uygulanacağı öğrenildi.