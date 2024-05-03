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        Haberler Gündem Parkta cansız erkek bedeni bulundu - Güncel haberler

        Parkta cansız erkek bedeni bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:44 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:44
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        Parkta cansız beden bulundu
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        Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki parkta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ercan Çiçek'in (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Çiçek'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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