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Parkta çocuğu vuran şüpheli serbest
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Parkta çocuk vuran şüpheli serbest

İstanbul Pendik’te bir adam “Gürültü yapıyorlar” diye parkta oynayan çocuklara kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri 7 yaşındaki Hiranur’un sırtına saplandı. Şans eseri ölümden dönen Hiranur şu an sırtında mermi ile yaşıyor. Çocuğu vuran adam ise serbest bırakıldı!

28.08.2018 - 07:51 | Güncelleme: DHA

İstanbul Pendik'te, Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin parkında bayramın birinci gününde yaşanan olay şöyle meydana geldi. Demircan Ailesi'nin 7 yaşındaki kızları Hiranur arkadaşlarıyla birlikte öğle saatlerinde oturdukları sitenin çocuk parkında oyun oynuyordu. Sitenin hemen karşısında bulunan binada oturan B.B çocukları 'gürültü yapmayın' diyerek uyardı.

KURŞUN KEMİĞİ KIRDI, CİĞERE 2 CM KALA DURDU

Çocukların parkta oyun oynamaya devam etmesi üzerine iddiaya göre B.B oturduğu dairenin camından silahla havaya ateş etti. Silah sesi üzerine parktaki çocuklar sağa sola kaçmaya başladı. Hiranur da eve gitti. Hiranur'un annesine sırtının ağrıdığını söylemesi üzerine anne Serenay Demircan kızının vücudunu kontrol etti. Sırtındaki kanı fark eden anne küçük kızını komşularıyla hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede merminin kemiği delip küçük kızın ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşıldı.

MERMİ HÂLÂ HİRA'NIN SIRTINDA

Yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlatan küçük kız, plastik cerrahi servisine sevk edildi. Merminin çıkarılıp çıkarılmayacağına doktorlar karar verecek. Bayram, Demircan Ailesi için kabusa dönerken parktaki çocukların ifadeleri üzerine aile, ateş ettiği iddia edilen B.B'den şikâyetçi oldu. Olay yerine gelen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli B.B'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen B.B. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

"KIZIMIN İLLÂ ÖLMESİ Mİ LAZIM"

Baba Hasan Demircan, "Bayramın 1. günü çocuklar parka inmiş. Biz de kurbanla ilgileniyorduk. Fazla gürültü yapıyor diye camdan çıkıp önce çocuklara bağırıyor, küfür ediyor. Öncesinde de defalarca bu şekilde yapılmış. 3-5 dakika sonra biri çıkıp ateş ediyor. Ateş ettiğini görenler var. Sadece o camda hareket olduğunu gösteren kamera kayıtları var. Çocuğun sırtında mermi var. Ama bu şahıs dışarıda. Çocuğun hayati tehlikesi yokmuş. Ölmesi lazımmış veya komaya girmesi gerekiyormuş içeri alınabilmesi için. Çünkü hayati tehlikesi yok demek ya ölmesi lazım veya ölümle pençeleşmesi lazım. Biz burdan onu anladık" diye konuştu.

"SIRTIMA DOKUNDUM, ELİMDE KAN GÖRDÜM"

Hira Nur ise o anları şöyle anlattı:

"Biz parkta oynuyorduk. Arkadaşlarımla paten kayıyorduk. Sonra bize 'Ses çıkarmayın' diye bağırdı. Ardından da silah sesi duyduk. Sırtımda bir acı hissettim. Elimle dokunduğumda elimde kan gördüm. Hemen annemin yanına koştum. Sonra beni hemen hastaneye götürdüler."

Anne Serenay Demircan ise "Kızım yanıma geldi. Sırtında delik vardı, kan akıyordu. Çok korktuk. Ambulansı beklemeden hastaneye götürdük. Bizi hem kızımın vurulması hem de o şahsın dışarıda dolaşması çok üzdü" dedi.

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