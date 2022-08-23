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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Eskişehir'de parkta feci darp ve cinayet! - Güncel haberler
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Parkta feci darp ve cinayet!

Eskişehir’de, Hüseyin Koç’un husumetlileri tarafından darp edilip bıçaklandıktan sonra hayatını kaybetmesi olayına ilişkin cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar, görenleri hayrete düşürdü

Son dakika haberi: Eskişehir'de parkta feci darp ve cinayet! - Güncel haberler
Parkta feci darp ve cinayet!
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İHA

Eskişehir'de edinilen bilgilere göre, 17 Ağustos Çarşamba günü Şirintepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta Hüseyin Koç ile husumetlileri arasında tartışma çıktı.

DARP EDİLİP BIÇAKLANDI

İHA'da yer alan habere göre daha sonra zanlılar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Hüseyin Koç darp edilip, bıçakla yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hüseyin Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Birdal E., Hüseyin C., Adnan E., Serdar E. ile kaçmalarına yardım ettikleri öne sürülen Alaattin T., Ali E. ve Bircan E. yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan E. ile Birdal E.’nin tutuklandığı, diğer 5 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Şirintepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta gerçekleşen olayın, bir vatandaş tarafından kaydedilen cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

FECİ BİÇİMDE DARP EDİLDİ

Yerde olduğu görülen Hüseyin Koç’un zanlılar tarafından acımasızca darp edildiği görüldü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar, görenleri hayrete düşürdü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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