Parkta feci darp ve cinayet!

Eskişehir'de edinilen bilgilere göre, 17 Ağustos Çarşamba günü Şirintepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta Hüseyin Koç ile husumetlileri arasında tartışma çıktı.

İHA'da yer alan habere göre daha sonra zanlılar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Hüseyin Koç darp edilip, bıçakla yaralandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Birdal E., Hüseyin C., Adnan E., Serdar E. ile kaçmalarına yardım ettikleri öne sürülen Alaattin T., Ali E. ve Bircan E. yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan E. ile Birdal E.’nin tutuklandığı, diğer 5 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Şirintepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta gerçekleşen olayın, bir vatandaş tarafından kaydedilen cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

FECİ BİÇİMDE DARP EDİLDİ

Yerde olduğu görülen Hüseyin Koç’un zanlılar tarafından acımasızca darp edildiği görüldü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar, görenleri hayrete düşürdü.