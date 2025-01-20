Parkta kadına şiddet! Kurşun yağdırdı Kadına yönelik şiddet bitmiyor. Bu kez de Gaziantep'te tartıştığı kişi tarafından bir parkta tabancayla vurulan Fatma Köklü ağır yaralandı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.01.2025 - 15:00 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:00 facebook

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