Haberler Magazin Son dakika: Parkta ölü bulundu! Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu!

Parkta ölü bulundu! Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu! 'Sihirli Annem', 'Çocuklar Duymasın' gibi dizilerde boy gösteren İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'nun bugün sabah saatlerinde Beyoğlu'nda yer alan bir parkta cansız bedeni bulundu. Ünlü ismin son paylaşımı da gündeme geldi ve sevenlerinin yüreğini burktu Habertürk Giriş: 27.09.2023 - 17:24 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:24 facebook

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Son dakika haberlerine göre; polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemeler sonucu cansız bedenin oyuncu Seda Fettahoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.

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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Fettahoğlu’nun yanı başında üzerine bulundurma ruhsatlı kaydı olan silah ile bir boş kovan buldu. Fettahoğlu’nun çantasında antidepresan ilaçlar olduğu belirlendi. Polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.