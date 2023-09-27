Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Son dakika: Parkta ölü bulundu! Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu!

        Parkta ölü bulundu! Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu!

        'Sihirli Annem', 'Çocuklar Duymasın' gibi dizilerde boy gösteren İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'nun bugün sabah saatlerinde Beyoğlu'nda yer alan bir parkta cansız bedeni bulundu. Ünlü ismin son paylaşımı da gündeme geldi ve sevenlerinin yüreğini burktu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 17:24 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dakika haberlerine göre; polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemeler sonucu cansız bedenin oyuncu Seda Fettahoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.

        2

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Fettahoğlu’nun yanı başında üzerine bulundurma ruhsatlı kaydı olan silah ile bir boş kovan buldu. Fettahoğlu’nun çantasında antidepresan ilaçlar olduğu belirlendi. Polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.

        3

        Bir dönemin en sevilen dizilerinden Sihirli Annem, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi projelerde boy gösteren başarılı oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'nun ölüm haberinden sonra gündeme sosyal medya hesabında 4 gün önce yaptığı paylaşım geldi.

        4

        44 yaşındaki oyuncunun 24 Eylül pazar günü 'Yaşamı sev bedeni koru' notunu düştüğü fotoğrafını paylaşmıştı.

        5

        İşte Seda Fettahoğlu'nun son gönderisi...

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz