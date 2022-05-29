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Haberler Gündem 3. Sayfa Parkta yoga etkinliği 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle yaptırılmadı
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Eskişehir'de parkta yoga etkinliği 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle yaptırılmadı

Eskişehi'de Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan Dede Korkut Parkı´nda yoga etkinliği için toplanan gruba, görevliler yere serilen matların çimlere zarar verdiği ve haklarında CİMER´e şikayet olduğunu söyleyerek izin vermedi. Grup yoga etkinliğini yapamazken, Türk Dünyası Vakfı'ndan yapılan açıklamada "Park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerekmektedir" denildi.

Parkta yoga etkinliği 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle yaptırılmadı
Yoga etkinliği 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle yaptırılmadı
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DHA

Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi´ndeki Türk Dünyası Vakfı sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı´nda buluşan grup, sabah saatlerinde yoga yapmak istedi. Hazırlıklarını tamamlayan grubunun yanına gelen ve parkta görevli olduğunu ifade eden 1´i temizlik personeli 2 kişi, yere serdikleri matların (minder) çimenlere zarar verdiğini belirterek yoga yapamayacaklarını, ayrıca haklarında CİMER´e şikayet olduğunu söyledi. Yoga yapacak grup, personele tepki gösterip diyalogları da cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre devam eden tartışma grubun parktaki yeşil alandan ayrılmasıyla sona erdi. Grup üyelerinin yaşananları sosyal medyada paylaşması üzerine, parkta yoga yapmanın yasak olduğu belirtilerek çok sayıda paylaşım yapıldı.

VAKIF AÇIKLAMA YAPTI

Türk Dünyası Vakfı'nın sosyal medya hesabından, toplu etkinliklerin önceden izne tabi olduğu ifade edilerek şöyle denildi:

"Ziyaretçilerimizden gelen şikayetler ve fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda, park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerekmektedir. Halihazırda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, parkımızda planlı sportif faaliyetler yürütmektedir. Diğer kurum ve kuruluşların parkımızda sportif faaliyet talepleri de değerlendirilmektedir. Bu sebeple mevcut uygulamanın halkımızın parkımızdan daha fazla ve eşit bir şekilde istifade etmesi amacı ile düzenlenmiş olduğunu izinsiz etkinlikle ilgili olarak izinsiz ve gizli çekim ile yapılan bu `haber´in gerçekleri yansıtmadığını bu haliyle hukuki süreçlere zemin hazırladığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." Bu arada Eskişehir Valiliği sosyal medya hesabından da Türk Dünyası Vakfı'nın konuyla ilgili açıklaması paylaşıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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