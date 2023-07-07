Parktaki tartışmada bıçakla öldürüldü

Manisa'da, alacak tartışmasında bıçaklanana Cem Arslaner (30) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Salihli ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan Mahir Dalgıc (26) ile eşya ve yük taşımacılığı işi yapan Cem Arslaner, konuşmak için bir araya geldi.

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dalgıc, yanındaki bıçakla Arslaner'i yaralayıp, kaçtı.

Cem Arslaner

Ağır yaralanan Arslaner, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arslaner, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Mahir Dalgıc

Soruşturma başlatan polis, kaçan Dalgıc'ı olay yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede gözaltına aldı.