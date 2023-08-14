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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Parlayan Yıldızlar başvuruları devam ediyor

        Parlayan Yıldızlar başvuruları devam ediyor

        İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinin başvuruları başladı

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        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 09:13
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        Parlayan Yıldızlar başvuruları devam ediyor
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        Parlayan Yıldızlar serisinin başvuru koşulları İş Sanat'ın internet sitesinde açıklandı. Katılım için son başvuru tarihi 4 Eylül 2023 olarak belirlendi.

        17 Eylül 2023, Pazar günü İş Kuleleri Salonu'nda yapılacak seçmeler sonucunda İş Sanat'ın yeni sezonunda 16 genç müzisyene konser imkânı sağlanacak.

        Başvuru şartlarına göre, 1 Ocak 2003 (dahil) tarihinden sonra doğan, güzel sanatlar lisesi veya konservatuar öğrenimine halen devam eden genç müzisyenler seçmelere katılabilecek.

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        Adaylar profesyonel olarak bir orkestrada kadrolu veya sözleşmeli çalışmıyor olmaları şartıyla seçmelere başvuru yapabilecek. Adayların güncel biyografi ve video kayıtlarını 4 Eylül 2023 tarihine kadar iletisim@issanat.com.tr adresine iletmesi bekleniyor.

        İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç, Parlayan Yıldızlar konserleri için heyecan duyduklarını belirtirken, 21 yıldır başarıyla yürütülen proje hakkında, "2012 yılında gençlerimize müzik kariyerlerinde destek olmak amacıyla başlattığımız konser serimizin yanı sıra, seçmelerimize katılıp müziklerini dinleme imkânı bulduğumuz genç müzisyenlerimizin ulusal ve uluslararası sahnelerdeki başarılarına tanık olmaktan ötürü gururlu ve mutluyuz. Genç müzisyenlerin sahne heyecanlarına ortak olmak bizim için de oldukça kıymetli bir deneyim. Müziğe tutkuyla bağlanan gençlerimiz dünyanın ve ülkemizin en iyi orkestralarında yer alıyor, biz de başarı hikâyelerinin bir parçası olmaktan mutlu oluyoruz" dedi.

        23. sezonda performansıyla üçüncü olan perküsyon sanatçısı Efe Yaşar, Parlayan Yıldızlar konser serisine seçilmenin başlı başına bir başarı olduğunu, ödüle layık görülmesinin çok değerli olduğuna değindi.

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        23. sezonun mansiyon ödülünün sahibi, piyanist Alaz İkiz, İş Kuleleri Salonu'nun her müzisyenin hayalindeki salon olduğunu, piyanodan, akustiğine kadar her şeyin en konforlu şekilde düzenlendiğini söylerken, genç müzisyenlerin desteklenmesinin önemini vurguladı. Genç müzisyenlerin daha fazla konser imkânı bulabilmesini, İş Sanat'ın sayısız gence kapılarını açtığı bu projenin ülkemizin tüm kurumlarına ilham vermesini dilediğini ifade etti.

        2002 yılından bugüne genç müzisyenlere destek veren Parlayan Yıldızlar'ın konserleri, Kasım ayında İş Sanat'ın yeni sezonuyla birlikte başlayacak.

        İş Sanat'ın 2012 yılında aramızdan ayrılan sanat yönetmeni Meriç Soylu'nun ailesi tarafından Parlayan Yıldızlara verilen Meriç Soylu Ödülleri'nde geçtiğimiz sezon birincilik ödülünü genç keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze kazanmıştı.

        İkincilik ödülü Özberk Miraç Sarıgül'e (gitar) verilirken, Efe Yaşar (perküsyon) üçüncülük, Alaz İkiz (piyano) ve Nergis Boran (şan) mansiyon ödüllerinin sahibi olmuştu.

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        #Parlayan Yıldızlar
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