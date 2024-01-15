Parlayan Yıldızlar İş Sanat sahnesinde İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserleri, Metehan Köklü (şan) ve Ada Yalın Yücel (keman) ile devam etti

Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla düzenlenen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde 8 Ocak Pazartesi saat 20.30’da Metehan Köklü (şan) ve Ada Yalın Yücel (keman) yer aldı.

Ada Yalın Yücel

Konserin birinci bölümünde sahne alan Ada Yalın Yücel 2005 yılında Mersin’de dünyaya geldi.

2019 yılında IX. Uluslararası Harmony Müzik Yarışmasında birinci olarak “En İyi Sanatsal Performans” ödülünün sahibi oldu.

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2020 yılında Gürcistan’da düzenlenen Silk Way Uluslararası Müzik Yarışması’nda ve 2021’de II. Uluslarası Brüksel Müzik Yarışması’nda birincilik ödülünün sahibi olan genç sanatçı bu yarışmadaki performansıyla Münih Marktoberdorf, ardından Kopenhag Monsommerconcert Festivali’ne burslu olarak davet edildi.

Eğitimine Mannheim Müzik ve Gösteri Sanatları Üniversitesi’nde devam eden Ada Yalın Yücel konserde Pyotr İlyiç Tchaikovsky’den Fazıl Say’a uzanan geniş bir repertuvar seslendirdi.

Metehan Köklü

2003 yılında İzmir’de dünyaya gelen Metehan Köklü, 2021 yılında Işılay Saygun Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.

2023 yılında düzenlenen 15. Ulusal Genç Solist Yarışması birincilik ödülünün sahibi olan Köklü, eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam ediyor.

Genç sanatçı, barok dönem eserleriyle başlayan konserini çağdaş Türk bestecilerinden seçtiği bir repertuvarla tamamladı.

İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserler için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.