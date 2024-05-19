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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta

        "Parlayan Yıldızlar" son konseriyle İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü "Parlayan Yıldızlar" serisi bu sezon da ülkemizin gururu genç sanatçılarımızı müzikseverlerle buluşturmaya devam etti. Sezonun son Parlayan Yıldızlar konserinde Tuna Çalışkan (trombon) ile Seyyah Tatlıdede (piyano) sahne aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 11:28 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:32
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        "Parlayan Yıldızlar" son konseriyle İş Sanat'ta
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        İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü “Parlayan Yıldızlar” serisinin son konseri 29 Nisan Pazartesi 20.30’da düzenlendi ve bu son konserde Tuna Çalışkan (trombon) ile Seyyah Tatlıdede (piyano) sahne aldı.

        İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserin ilk bölümünde sahne alan isim Seyyah Tatlıdede oldu. 2003 yılında Bursa’da doğan Seyyah Tatlıdede, 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Yarı Zamanlı Devlet Konservatuvarı öğrencisi olmaya hak kazandı. 2016’da Bulgaristan Albena “Heirs of Orpheus International Music Competition” piyano yarışması üçüncülük ödülüne layık görüldü. Tatlıdede, 2017’de Almanya “Musical Firework Baden-Würtemberg” uluslararası Müzik Yarışması’nda piyano dalında birincilik ödülünü kazanmasının ardından Gürcistan Tblisi W. A. Mozart üçüncü Uluslararası Piyano Yarışması’nda üçüncülük derecesini elde etti.

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        2021 yılında 15. International Pera Piyano Yarışması’nda en iyi Türk besteci yorumcusu ve ikincilik ödülünün sahibi olan sanatçı, eğitimine Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam ediyor. Seyyah Tatlıdede konser repetuvarında Domenico Scarlatti, Hasan Ferid Alnar ve Claude Debussy’nin bestelerine yer verdi.

        Konserin ikinci bölümünde sahne alan Tuna Çalışkan, 2005 yılında Kocaeli’nde doğdu. Tuna Çalışkan, müzik eğitimine 2012’de Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yarı zamanlı olarak keman sınıfında başladı ve 2013’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’ nda devam etti. 2018 yılında Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Mehmet Ali Baydar’ın trombon sınıfına kabul edilen Çalışkan, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ve Bilkent Üniversitesi Brass Ensemble ile çeşitli konserler verdi.

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        2023’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Genç Yetenekler elemelerini başarıyla tamamlayan Çalışkan konserde yer almaya hak kazandı. Eğitimine Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart’ta devam eden genç sanatçı konserde Alexandre Guilmant, Kazimierz Serocki ve G. E Holmes’un eserlerinden oluşan bir repertuvar seslendirdi.

        Parlayan Yıldızlar konserleri, kariyerlerinin başındaki genç müzisyenlere destek vermenin yanı sıra müzikseverlere de geleceğin solistlerini keşfetme imkânı sunuyor. İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserler için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.

        GENÇ YILDIZLARIN KONSERLERİNDEN BÖLÜMLER İŞ SANAT’IN YOUTUBE KANALINDA

        Parlayan Yıldızlar’ın İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenen konserlerinden bölümleri, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

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