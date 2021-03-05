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Parma: 1 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında lider Inter, deplasmanda Parma'yı 2-1 yendi

Parma: 1 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU

Parma'daki Ennio Tardini Stadı'ndaki müsabakada şampiyonluğun güçlü adaylarından Inter, kümede kalma mücadelesi veren Parma'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da birbirlerinin kalesinde pozisyonlar yakalasa da devreye golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarının 54. dakikasında Şilili futbolcu Alexis Sanchez, konuk ekibi maçta 1-0 öne geçirdi. Sanchez, 62. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Ev sahibi Parma ise 71. dakikada Hernani ile farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Parma'yı deplasmanda 2-1 yenerek, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Mavi-siyahlıların yenilmezlik serisi de 9 maça çıktı.

Liderliğini sürdüren Inter, bugünkü galibiyetle puanını 59'a yükseltti. Mavi-siyahlılar, bu hafta puan kaybeden en yakın takipçisi Milan'la arasındaki puan farkını da 6'ya çıkarttı ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Küme düşme hattındaki Parma ise ligde bu sezon 14'üncü yenilgisini Inter karşısında aldı. Parma, puan tablosunda 15 puanla 19. sırada yer alıyor.

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