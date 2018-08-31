Parma - Juventus maçı öncesi rakamlar

Parma ve Juventus, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. 1 puanlı Parma 12. sırada bulunuyor, Juventus 6 puana sahip ve 1. sırada. Parma son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Juventus, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 132 kodlu maçı oynayanlar; Parma galibiyet oranı 12.50, beraberlik oranı 6.25, Juventus galibiyet oranı 1.05. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Parma son hafta oynanan Fiorentina maçında 3-0 yenildi.

Juventus ise Inter maçında 1-2 kazandı.

Parma, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Juventus ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Juventus, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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