Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı - ADIYAMAN

Gazi Mahallesi'nde yaşayan Abuzer Özbek (17),parmağına taktığı yüzüğü bütün uğraşlarına rağmen çıkaramayınca Kahta Devlet Hastanesine başvurdu.Hastanede müdahale edilen Özbek'in parmağına sıkışan yüzük çıkarılamayınca itfaiyeye yönlendirildi.İtfaiye ekipleri, gencin parmağındaki yüzüğü, altına çay kaşığı yerleştirip deriden uzaklaştırdıktan sonra elektrikli testereyle keserek çıkardı.
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