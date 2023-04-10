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Haberler Gündem 3. Sayfa Parmağı kopma noktasına geldi! Kıskançlık ısırığı! - Son dakika Denizli haberleri
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Parmağı kopma noktasına geldi! Kıskançlık ısırığı!

Denizli'de, boşandığı eşinin sevgilisi 44 yaşındaki Serpil Gündüz'ü evinde darp edip, parmağını ısırdığı ileri sürülen 51 yaşındaki Emine S. ile kardeşi Fadime Gül S. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Emine S. ve kardeşinin yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak. Kavgada kopma aşamasına gelen parmağı hastanede tedavi edilen Gündüz yaşadığı o anları 'dehşet verici' olarak niteleyip, "Bana bunu yapanlar kadın ve cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi

Parmağı kopma noktasına geldi! Kıskançlık ısırığı! - Son dakika Denizli haberleri
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DHA

Denizli'de yaşayan 2 çocuk annesi Emine S. (51), boşandığı eşi Mehmet K.'nin (50) 2 aydır, Serpil Gündüz ile duygusal birliktelik yaşadığını öğrendi.

EVİNE GİDİP SALDIRIDA BULUNDU

Emine S.
Emine S.

DHA'da yer alan habere göre Emine S., geçen 8 Aralık'ta Gündüz'ün Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katındaki evine gitti. Emine S., iddiaya göre, kapıyı açan Gündüz'e küfredip, hakaretlerde bulunarak saldırdı.

SOL İŞARET PARMAĞINI ISIRDI

Emine S.'nin, sol el işaret parmağını ısırdığını da belirten Gündüz, bu sırada peşinden gelen kardeşi Fadime Gül S.'nin de kendisine saldırdığını ileri sürerek polise şikayetçi oldu.

"ARBEDE SIRASINDA PARMAĞI AĞZIMA GİRDİ"

Serpil G&uuml;nd&uuml;z, aylarca acı &ccedil;ektiğini ve psikolojisinin bozulduğunu s&ouml;yledi.
Serpil Gündüz, aylarca acı çektiğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Emine S., ise polisteki ifadesinde, "Kardeşim apartmanda oturan bir arkadaşının yanına gitmişti. Boşandığım eşimin aracını bir apartmanın önünde görmüş. Ben de adrese gidip, apartmana girdim. Merdivenlerden çıkarken bir kapının önünde eşimin ayakkabılarını gördüm. Yeni ameliyat olduğundan başına bir şey gelmesinden korktuğum için kapıyı çaldım. Kapıyı, adını bilmediğim bir kadın açtı. Yanında Mehmet vardı. Mehmet'e 'Burada ne yapıyorsun? Çocuklar seni merak ediyor' dedim. Bir anda kadın bana saldırıp, yüzüme tırnaklarını batırdı. O esnada parmağı ağzıma girdi, arbede esnasında parmağını ısırdım, yere düştük.

ŞÜPHELİ DE KARŞI TARAFTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Merdivenlerde boğuşmaya devam ederken, Mehmet gelip, sağ elimi ısırmaya başladı. Sesleri duyup gelen kız kardeşimin bizi ayırmaya çalışırken yere düştüğünü gördüm. Arbede yaşadık ancak birbirimize karşı tehdit ve hakarette bulunmadık. Beni darp eden Serpil Gündüz ve Mehmet'ten şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

İKİ KARDEŞİN 2'ŞER YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Soruşturmanın ardından Emine S. ile kardeşi Fadime Gül S. hakkında 'Kadına karşı basit yaralama' ve 'kadına karşı tehdit, hakaret' suçlarından 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturmada Serpil Gündüz hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

"SAÇINDAN TUTUP MERDİVENLERE ATTI"

İki kardeş hakkında hazırlanan iddianamede, Emine S.'nin kapının açılmasıyla Serpil Gündüz'ü kendisine doğru çektiği, hakaret ve tehdit ettiği, parmağını ısırdığı belirtildi. İddianamede ayrıca, Emine S.'nin olay sırasında gelen kardeşinin de Serpil Gündüz'ü saçından tutup merdivenlere vurduğuna da yer verildi. Emine S. ve kardeşinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

"PARMAĞI KOPMA NOKTASINA GELDİ"

Sol işaret parmağı kopma derecesine gelen ve hastanede yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuşan Serpil Gündüz, dehşet verici bir olay yaşadığını söyleyip, iki kardeşin hak ettikleri cezayı çekmesini istediğini dile getirdi.

"İKİ KERE KORUMA KARARI ALDIRDIM"

Gündüz, "Duygusal birliktelik kurduğum Mehmet K., boşanmış birisidir. Eski eşi, kardeşiyle gelip, beni darp etti. Emine S. parmağımı ısırdı. Aylarca acı çektim. Psikolojim bozuldu. Emine S.'ye karşı iki kere koruma kararı aldırdım.

"BUNU YAPANLAR KADIN, CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUM"

Hatta olayın ardından Mehmet de, eski eşine karşı koruma kararı aldırmak istedi ancak mahkeme kabul etmedi. Emine S.'nin avukatı, avukatımı arayıp, davadan vazgeçmem için para teklif etmiş. Kabul etmeyeceğim. Bana bunu yapanlar kadın ve cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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