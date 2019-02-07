Parseğ Tuğlayıcan kimdir? Soruları merak konusu oldu. Bunun sebebi ise oğlu Murat Tuğlayıcan Şişli'deki evinde ölü bulunması oldu. Ünlü yazarın oğlunun ölümüyle ilgili ise henüz net bir açıklama gelmedi.

PINAR TUĞLAYICI KİMDİR?

1 Nisan 1933 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk öğreninimi İstanbul'da, orta öğrenimini Kıbrıs'ta, yüksek öğrenimini ABD'de, Michigan Üniversitesi'nde yaptı. 1955 yılında Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 3 lisede ve Ankara'da Gülhane Askeri Tip Akademisi'nde İngilizce öğretmenliği yaptı. Türkçedeki ilk tıp terimleri sözlüğünü hazırladı. 3 Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı (İsmet İnönü, Cevdet Sunay ve Fahri Korutürk) tarafından Çankaya Köşkü'ne davet edilerek Türk diline olan katkılarından dolayı kutlandı. İstanbul, Viyana, Moskova, Paris, Montreal, Toronto, Detroit, New York, Los Angeles ve San Francisco sehirlerinde dil ve tarih konulariyla ilgili konferanslar verdi. Türk ve Osmanlıtarihi, Türk diliyle ilgili birçok kitaplar, makaleler, sözlük ve ansiklopediler yayınladı. Pars Tuğlacı Türkiye Yazarlar Sendikası ile Türk Basın Birliği üyesidir.

Parseğ Tuğlacıyan 12 Aralık 2016 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.

Eserlerinden bazıları şöyle:

İngilizce - Türkçe sözlük

Türkçe - İngilizce sözlük

İngilizce - Türkçe deyimler sözlüğü

Türkçe - Fransızca sözlük

Türkiye Türkçesinin en kapsamlı sözlüklerinden olan ''Okyanus'' sözlüğü

Ekonomi ve Hukuk Terimleri Sözlüğü

Cumhuriyet döneminin ilk çalışması sayılan, Tıp Sözlüğü

Çağdaş Türkiye (3 cilt)

Türk - Bulgar İlişkileri

Osmanlı Mimarisinde Balyan Ailesinin Rolü ( Türkçe ve İngilizce)

Dadyan Ailesinin Osmanlı Toplum, Ekonomi ve Siyaset Hayatındaki Rolü

İsmet İnönü

Arpaçay ve yöresi

Ermeni Kiliseleri

Osmanlı Şehirleri

Ayvazovski

Karsan Ailesi

Türk Operası'nın ölmeyen yıldızı Suna Korad

Mehterhane'den Bando'ya

Türkiye'de Kadın

Tarih Boyunca İstanbul Adaları (2 cilt)

Tarih Boyunca Batı Ermenileri (5 cilt) (6.cildi tamamlayamadı...)