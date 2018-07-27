Partick Thistle - Ayr United düellosu

İskoçya Lig Kupası Grup E heyecanı devam ediyor. Partick Thistle, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Ayr United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Partick Thistle 9 puanla 2. sırada, Ayr United 9 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Partick Thistle, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Ayr United son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 321 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Partick Thistle kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Ayr United sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Partick Thistle son haftadaki Ayr United müsabasında 2-1 kazandı.

Ayr United ise Partick Thistle maçında 2-1 yenildi.

Partick Thistle, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Partick Thistle, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Ayr United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Ayr United, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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