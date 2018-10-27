Partick Thistle - Ayr United karşılaşma önü

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Partick Thistle, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Ayr United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Partick Thistle 9 puanla 8. sırada, Ayr United 19 puanla 2. sırada bulunuyor. Partick Thistle son 4 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ayr United, son 4 maçında 4 galibiyet, lik performans sergiledi.

İddaa'dan 332 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Partick Thistle kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Ayr United sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Partick Thistle önceki hafta Ayr United mücadelesinde 0-2 yenildi.

Ayr United ise Partick Thistle maçında 0-2 kazandı.

Partick Thistle, evinde 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 7 gol yedi.

Ayr United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Ayr United, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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