Partick Thistle - Celtic sahaya çıkıyor

İskoçya Lig Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Partick Thistle, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Celtic takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:30. Partick Thistle, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Celtic, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 262. İddaa'da Partick Thistle kazanır 9.00, berabere biter 4.75, Celtic kazanır 1.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Partick Thistle son hafta oynanan Kilmarnock maçında 0-1 yenildi.

Celtic, Hamilton karşılaşmaında 1-2 kazandı.

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