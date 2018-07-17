Partick Thistle - Greenock Morton maçı öncesi rakamlar

İskoçya Lig Kupası Grup E heyecanı devam ediyor. Partick Thistle, 17 Temmuz 2018 Salı günü Greenock Morton takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Partick Thistle, son 5 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Greenock Morton, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 450. İddaa'da Partick Thistle kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Greenock Morton kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Partick Thistle son haftadaki Dumbarton müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Greenock Morton, Falkirk karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Greenock Morton, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Greenock Morton 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.