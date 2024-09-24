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        Haberler Spor Futbol Partizan'da takıma saldırı - Futbol Haberleri

        Partizan'da takıma saldırı

        Sırbistan Ligi'nin 9. haftasında Kızılyıldız'a 4-0 yenilen Partizan taraftarları, maçın ardından takımın soyunma odasına saldırdı ve teknik direktör Alexsandar Stanojevic yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 14:16 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:16
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        Partizan'da takıma saldırı!
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        Sırp derbisinde Partizan, evinde Kızılyıldız'a 4-0 yenildi.

        Bu mağlubiyet sonrası Partizan taraftarları, stadyuma girdi ve soyunma odasına saldırdı.

        Telegraph RS'te yer alan habere göre, Partizan taraftarları, soyunma odasının kapısının camını kırdı. Bu esnada kapının arkasında bulunan teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in boynunda ve başında kesikler olduğu belirtildi. Stanojevic, basın toplantısına da başında yara bandı ile çıktı.

        Partizan'da ayrıca taraftarların saldırı sonrası Marko Jovanovic de yaralandı. Jovanovic'in elinin kesildiği belirtildi.

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