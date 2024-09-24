Partizan'da takıma saldırı!

Sırp derbisinde Partizan, evinde Kızılyıldız'a 4-0 yenildi.

Bu mağlubiyet sonrası Partizan taraftarları, stadyuma girdi ve soyunma odasına saldırdı.

Telegraph RS'te yer alan habere göre, Partizan taraftarları, soyunma odasının kapısının camını kırdı. Bu esnada kapının arkasında bulunan teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in boynunda ve başında kesikler olduğu belirtildi. Stanojevic, basın toplantısına da başında yara bandı ile çıktı.

Partizan'da ayrıca taraftarların saldırı sonrası Marko Jovanovic de yaralandı. Jovanovic'in elinin kesildiği belirtildi.