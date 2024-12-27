Partizan-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 18. hafta maçında Sırbistan ekibi Partizan'a konuk oluyor. Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka öncesinde, Partizan-Fenerbahçe Beko basket maçının maç saati basketbolseverlerin gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte THY Avrupa Ligi Partizan-Fenerbahçe Beko maçına ilişkin öne çıkan tüm detaylar...
Partizan-Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe Beko çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 5. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ülker Arena'da oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko, 89-72'lik skorla galip ayrılmıştı. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda? İşte Partizan-Fenerbahçe Beko maçı saati...
PARTİZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Partizan basket maçı 27 Aralık Cuma günü saat 22.30'da karşılaşacak.
PARTİZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO 5. SIRADA
Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, 6 yenilginin 4'ünü son 5 maçta yaşadı.
Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.
İki takım daha önce 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 9'unu sarı-lacivertliler kazandı, 6 maçta ise Sırbistan ekibi parkeden galibiyetle ayrıldı.
Geçmiş karşılaşmalar:
Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague güncel formatında sekiz defa karşılaştı ve bu maçlarda dört galibiyet aldı.
2023-24 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 91-76 Partizan
2023-24 – Normal sezon – Partizan 85-84 Fenerbahçe Beko
2022-23 – Normal sezon – Partizan 94-97 Fenerbahçe Beko
2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 72-73 Partizan
2013-14 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 77-79 Partizan
2013-14 – Normal sezon – Partizan 78-88 Fenerbahçe Ülker
2007-08 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 86-91 Partizan
2007-08 – Normal sezon – Partizan 72-76 Fenerbahçe Ülker