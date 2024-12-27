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        Haberler Bilgi Spor Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Partizan-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 18. hafta maçında Sırbistan ekibi Partizan'a konuk oluyor. Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka öncesinde, Partizan-Fenerbahçe Beko basket maçının maç saati basketbolseverlerin gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte THY Avrupa Ligi Partizan-Fenerbahçe Beko maçına ilişkin öne çıkan tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 18:25 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:25
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        Partizan-Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe Beko çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 5. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ülker Arena'da oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko, 89-72'lik skorla galip ayrılmıştı. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda? İşte Partizan-Fenerbahçe Beko maçı saati...

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        PARTİZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko - Partizan basket maçı 27 Aralık Cuma günü saat 22.30'da karşılaşacak.

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        PARTİZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO 5. SIRADA

        Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, 6 yenilginin 4'ünü son 5 maçta yaşadı.

        Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

        İki takım daha önce 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 9'unu sarı-lacivertliler kazandı, 6 maçta ise Sırbistan ekibi parkeden galibiyetle ayrıldı.

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        Geçmiş karşılaşmalar:

        Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague güncel formatında sekiz defa karşılaştı ve bu maçlarda dört galibiyet aldı.

        2023-24 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 91-76 Partizan

        2023-24 – Normal sezon – Partizan 85-84 Fenerbahçe Beko

        2022-23 – Normal sezon – Partizan 94-97 Fenerbahçe Beko

        2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 72-73 Partizan

        2013-14 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 77-79 Partizan

        2013-14 – Normal sezon – Partizan 78-88 Fenerbahçe Ülker

        2007-08 – Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 86-91 Partizan

        2007-08 – Normal sezon – Partizan 72-76 Fenerbahçe Ülker

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