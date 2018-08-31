Partizan'ı eleyen Beşiktaş Avrupa Ligi'nde

Beşiktaş, 1-1'in rövanşında Partizan'ı Vodafone Park'ta 3-0 yenerek Avrupa Ligi'ne kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın yer alacağı Avrupa Ligi grupları Cuma günü TSİ 14.00'te çekilecek kuraların sonucunda belli olacak.
31.08.2018 - 14:26 | Güncelleme:
Beşiktaş Avrupa Ligi play off maçında Partizan'ı kendi sahasında 3-0 yenerek Avrupa Ligi'ne kaldı.
Beşiktaş'ın ilk golü Pepe'den geldi. Portekizli golcü, vatandaşı Quaresma'nın serbest vuruşunda yükselerek kafayla takımını öne geçirdi.
İkinci gol ise ilk yarının uzatma dakikalarında Oğuzhan Özyakup'tan geldi.
Larin ile iki kere paslaşarak ceza sahasına giren Özyakup, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı.
Son dönemde beklenen performansı veremeyen ve taraftarların zaman zaman ıslıkladığı Özyakup, gol sevincini kulaklarını tıkayarak gerçekleştirdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Partizan, Pepe'nin ikinci, Beşiktaş'ın üçüncü golüyle oyundan düştü.
İlk gole benzer bir şekilde Quaresma'nın serbest vuruştan gönderdiği ortada iyi havalanan Pepe, topu filelere yolladı.
Kara kartallar ilk maçta Sırbistan'da 1-1 berabere kalmıştı.
Türkiye'den üç takım yer alacak
Beşiktaş'ın play offu geçmesiyle birlikte bu yıl Avrupa Ligi'nde Türkiye'den üç takım yer alacak. Diğer iki takım Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Portekiz temsilcisi Benfica'ya elenen Fenerbahçe.
Avrupa Ligi'nde takımların yer alacağı gruplar ise Cuma günü TSİ 14.00'te Monaco'da çekilecek kurayla belli olacak.
Beşiktaş kurada 1. torbada yer alıyor.
Fenerbahçe 2., Akhisarspor ise 4. torbadan gruplara katılacak.
Avrupa Ligi'nde grup maçları 20 Eylül'de başlayıp 13 Aralık'ta sona erecek.
Son şampiyonun Atletico Madrid olduğu turnuvanın kazananı bu yıl 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de belli olacak.
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray'ın grubu ise Perşembe günü çekilen kurayla belli olmuştu.
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