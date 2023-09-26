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Bir ilişkide anlaşmazlıklar kaçınılmazdır, ancak ideal olarak partnerinizle sağlıklı ve üretken yüzleşmeler yaşamanın bir yolunu bulabilirsiniz. Kavga sırasında söyledikleriniz, onu sağlıklı bir tartışmadan zarar verici bir olaya dönüştürebilir. Bir sonraki tartışmanızın hem sizin hem de partnerinizin desteklendiğini ve duyulduğunu hissetmesiyle sona ermesini sağlamak için, sevdiğiniz biriyle kavga ederken ne söylenmemesi gerektiği konusunda bir uzmanla konuştuk.