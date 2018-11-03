Pas Giannina - Lamia rakamlar

Yunanistan Süper Lig maçında Pas Giannina ile Lamia, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:15. 6 puanlı Pas Giannina 13. sırada bulunuyor, Lamia 9 puana sahip ve 9. sırada. Pas Giannina son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lamia son 5 mücadelede 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 541 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pas Giannina kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Lamia sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30.

Pas Giannina önceki hafta Olympiakos mücadelesinde 1-0 yenildi.

Lamia ise Larissa maçında 0-2 yenildi.

Pas Giannina, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Pas Giannina, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Lamia, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lamia 5 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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