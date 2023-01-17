Paşalimanı Koyu'ndaki arsaya ihtiyati tedbir kararı

DHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan Paşalimanı Koyu'ndaki 120 dönüm arsaya ihtiyati tedbir kararı koyuldu. DHA'nın haberine göre, "Son yüzyılın ve tüm zamanların en başarılı Türk çevrecisi" seçilen ve "Birleşmiş Milletler (BM) Ossakawa Dünya Çevre Ödülü"ne aday gösterilen Dr. Halis Temel'in yeşerttiği Paşalimanı Koyu, 91 yaşındayken ölümünden 22 yıl sonra, kurduğu ve miras bıraktığı Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfı'nca satışa sunuldu.

ÇEVRECİLER KARARA KARŞI ÇIKTI Çevreciler, Temel'in 50 bin ağaçla yeşillendirdiği ve özenle koruduğu koydaki doğallığın, satış sonrası yapılaşma nedeniyle bozulacağını ileri sürerek karara karşı çıktı. Buna rağmen bölgenin birinci derece sit alanı olduğu, yapılaşmanın olası olamadığı kaydedildi.

İKİNCİ KEZ İHALEYE ÇIKILDI Paşalimanı Koyu'ndaki 21 parselden oluşan toplam 120 dönüm arsanın satışı için ilk olarak geçen yıl 7 Mart'ta ihale yapıldı ancak yeterli katılım olmadığı gerekçesiyle ertelendi. 28 Mart'a ikinci kez yapılan ihaleye, ALDO Enerji ile AKT Enerji şirketleri katıldı. 385 milyon lira ile en yüksek teklifi veren ALDO Enerji Şirketi, ihaleyi kazandı.