Pasaport ücretleri netleşti! 2024 Pasaport harcı ne kadar oldu? 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport çıkartma ücretleri - Merak Edilenler Haberleri

Pasaport ücretleri netleşti! 2024 Pasaport harcı ne kadar oldu? 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport çıkartma ücretleri - Merak Edilenler Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Peki, 2024 Pasaport harcı ne kadar oldu? 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport çıkartma ücretleri ne? İşte detaylar...

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PASAPORT ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR?

Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 TL'ye, 1 yıl için 2 bin 395,9 TL'ye, 2 yıl için 3 bin 912,3 TL'ye, 3 yıl için 5 bin 557 TL'ye, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek. Pasaport defteri ise 501 TL'den 790 TL'ye yükseldi.