1 Şurada Paylaş!









Noter, pasaport ve vize harç ücretleri zammı gündeme geldi. 7 Temmuz 2023 Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete Cumhurbaşkanı kararı kapsamında pasaport harç bedeli ve defter ücretine yüzde 50 zam yapıldı. Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harç fiyatları da güncellendi. Pasaport zammının ardından "Temmuz noter, pasaport ve vize harçları ne kadar, kaç TL oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 pasaport yenileme ücreti ve harç bedeline ilişkin detaylar...