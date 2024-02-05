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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Pasifik Donanım halka arz tarihleri: Pasifik Donanım katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        Pasifik Donanım halka arz tarihleri: Pasifik Donanım katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arz başvurusunu onayladı. Yaşanan bu gelişme, "Pasifik Donanım halka arz ne zaman, Pasifik Donanım katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?" Sorularını gündeme getirdi. Yayımlanan izahnameye göre Pasifik Donanım halka arz tarihleri, olası lot dağıtım sayıları, hissenin katılım endeksine uygun olup olmadığı netlik kazanmış oldu. İşte Pasifik Donanım (PATEK) talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 21:22 Güncelleme: 05.02.2024 - 21:22
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        1

        Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz oluyor. Toplamda 27 milyon lot dağıtımınının yapılacağı Pasifik Donanım halka arzının büyüklüğü 945 milyon lira olarak belirlendi. Halka açıklık oranı yüzde 20,15 olan Pasifik Donanım halka arzı 35 TL'den halka arz edilecek. Peki, "Pasifik Donanım halka arz ne zaman, Pasifik Donanım katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?" İşte Pasifik Donanım halka arz tarihleri...

        2

        PASİFİK DONANIM HALKA ARZI NE ZAMAN?

        Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. 6-7 Şubat tarihlerinde halka arz kapsamında talep toplayacak.

        3

        PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'ne ait paylar 35 TL'den halka arza sunulacak.

        4

        PASİFİK DONANIM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Pasifik Donanım (PATEK) halka arzı, katılım endeksine uygundur.

        5

        PASİFİK DONANIM VE YAZILIM #PATEK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        - 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (315 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (280 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (245 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (210 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (175 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (175 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL)

        6

        PASİFİK DONANIM HALKA ARZI HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası

        ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        7

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Denizbank A.Ş.

        Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        8

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıflar Bankası A.Ş.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Bankası A.Ş.

        9

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Bankası A.Ş.

        ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        ING Menkul Değerler A.Ş.

        ING Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası

        InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odeabank A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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