Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz oluyor! İşte fiyatı...
SPK, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. 945 milyon TL halka arz büyüklüğü bulunan fonun yüzde 45'i yatırım harcamalarına tanımlanacak. 14.000,000 lot sermaye artırımı yapmayı planlayan Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz fiyatı belli oldu. İşte Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arz tarihi, hisse fiyatı ve lot bilgileri...
Borsa yatırımcıları tarafından beklenilen halka arz takvimi yayınlandı. Bor Şeker A.Ş. ve Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz oluyor.Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. 27.000,000 lot payı eşit dağıtım yöntemiyle pay edecek. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın fiyatı 35,00 TL olarak belirlendi. İşte Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arz tarihine ilişkin merak edilenler...
PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZI NE ZAMAN?
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin talep toplama tarihileri henüz açıklanmadı. Şirketin Şubat ayının ilkn haftalarında talep toplanması bekleniyor. Halka arz tarihi kesinleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'ne ait paylar 35 TL'den halka arza sunulacak. Satışa sunulan payların nominal değeri 1 TL olup, sabit satış fiyatı ise 35 TL olarak belirlenmiştir.