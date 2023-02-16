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Paşinyan, Azerbaycan'la barış görüşmelerinde 'kısmi ilerleme' olacağından ümitli

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesiyle Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde kısmi ilerleme sağlanacağından ümitli olduğunu söyledi.

Paşinyan, Azerbaycan'la barış görüşmelerinde 'kısmi ilerleme' olacağından ümitli
AA

Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkesinin, Azerbaycan'la imzalanması öngörülen barış anlaşmasına yönelik görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan'la barış ve ilişki kurulmasına dair anlaşma taslağının bir sonraki tur çalışmalarını tamamladıklarını belirten Paşinyan, tekliflerini Bakü yönetimine gönderdiklerin açıkladı.

Paşinyan, taslak metnin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlığı yapan ülkelere de gönderildiğini aktardı.

Metnin her an imzalanmaya hazır olması mantığıyla çalıştıklarını ve taslağın Azerbaycan tarafından da kabul edilebilir içerikte olması gerektiğine değinen Paşinyan, "Üç tur görüşme sonucunda hissedilen kısmi ilerlemede gelişme sağlanabileceğini ümit ediyoruz." dedi.

Paşinyan, anlaşmanın bir an önce imzalanması konusunda sorumluluk üstlenmeye her zaman hazır olduğunu savundu.

İki tur müzakere yapıldı

Azerbaycan 2022'de Ermenistan'la imzalanması öngörülen anlaşma taslağını 5 temel prensip doğrultusunda hazırlamış ve Ermenistan'a sunmuştu.

Bunun üzerine taraflar arasında iki tur müzakere yapılmıştı.

Barış anlaşmasına ilişkin üçüncü görüş paketi Ermenistan'a sunulmuştu. Ancak 23 Aralık 2022'de Moskova'da yapılması planlanan üçüncü tur müzakereler Ermenistan'ın katılmayı reddetmesi üzerine iptal edilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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