"Paspas’ın İçinde" solo dans performansı



21 yıldır Akbank Sanat Dans Atölyesi’nde çağdaş dansı destekleyen; yabancı ve Türk dans sanatçıları, koreograflar ve dans eğitmenleri ile dersler, atölyeler ve performanslar gerçekleştiren Akbank Sanat, 29 Nisan Dünya Dans Günü’nü “Paspas’ın İçinde” performansıyla kutluyor.

“Paspas’ın İçinde”, sanatçı Başar Ünder’in Akbank Sanat’ta 9 Mart–15 Haziran tarihleri arasında sergilenen, küratörlüğünü Selçuk Artut ve Jeremy Woodruff üstlendiği Distopya Ses Sanatı Sergisi için tasarladığı ‘Sesi Yükseltilmiş Paspas’ adlı yerleştirmesinden ilham alan bir solo dans performansı. Performans; tüm hareketlerin dikte edilmiş bir alanla sınırlı olduğu distopik bir dünyada; bireyin beden ve zihin bütünlüğünü korumaya çalışırken var olma, özgürleşme ve özgün olma mücadelesine ve solonun hareket diline odaklanıyor.

Koreografisi Ebru Cansız’a ait olan, dansçı Gizem Seçkin’i izleyeceğimiz solo performans bizleri, izleyicinin sergide yer alan paspasla etkileşimi sonucu çıkan seslerin, başka bir bedende nasıl dansa dönüşebildiğini hayal etmeye davet ediyor.

“Paspas’ın İçinde” performansı 29 Nisan 2021 tarihinde Akbank Sanat’ın Instagram ve Youtube hesaplarında yayınlanacak