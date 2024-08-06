'Passepartout Duo' Salt Beyoğlu'nda

Salt’ın “Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcak Toprak Sesleri programı, Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi'nde art arda sunulan bir dizi ses enstalasyonundan oluşuyor.

Program, adını elektronik müziğin öncülerinden Mort Garson’ın bitkilere ithaf ettiği Mother Earth’s Plantasia (1976) albümünden alıyor. Garson’ın sentezleyici ile elektronik sesleri yenilikçi biçimlerde kullanarak “bitkilerin dinlemesi için” yaptığı kayıtlardan esinlenen seri, Kış Bahçesi’ndeki bitkiler ile ses ve müzik üzerinden ilişki kuran üretimleri bir araya getiriyor.

Passepartout Duo’nun Kış Bahçesi'ndeki sıkıştırılmış toprak zeminden hareketle mekâna özgü olarak kurguladığı Toprak ve Su , bitkilerin dünyasını oluşturan iki ana unsuru merkeze alıyor: Köklenmiş bitkileri taşıyan toprak ile bitkilerin içinden akan su. Kuru kil ve çeşitli minerallerin suyla etkileşime girerken çıkardığı sesleri dinleyip kayda alan ikili, enstalasyonda tıkırtı, cızırtı, patırtı, hışırtı ve ıslık seslerinden bir kompozisyon oluşturuyor. Farklı enstrümanlarla özgün ekosistemler yaratan ikilinin enstalasyonu, 13 Ağustos-6 Ekim tarihlerinde Kış Bahçesi’nde yer alacak. Program kapsamında 17 Eylül Salı günü saat 17.30’da bir sunum ve performans gerçekleştirilecek.

Özcan Ertek, Passepartout Duo, Zeynep Ayşe Hatipoğlu, Ömer Sarıgedik ve Fulya Uçanok’un üretimlerini bir araya getiren serideki enstalasyonlar, Nisan 2025’e dek beş ayrı programda sunulacak. Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcak Toprak Sesleri, L’Internationale’nin Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi] projesi kapsamında ve EK BİÇ YE İÇ desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Passepartout Duo, piyanist Nicoletta Favari ile perküsyoncu Christopher Salvito’dan oluşuyor. Elektroakustik unsurlar ile değişken ritimlerden yararlanan ikilinin çalışmaları, dinleme ve sesle bağlantı kurmanın farklı yollarını araştırıyor. Kullandıkları enstrümanları sürekli olarak yeniden değerlendiren ikili, analog elektronik ile geleneksel perküsyondan büyük tekstil enstalasyonları ve buluntu nesnelere el yapımı müzik aletlerini kullanarak özgün ekosistemler geliştiriyor.