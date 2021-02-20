Çocuklarına doğum günü pastası yaparak mesleğe adım atan Emma, "Pasta süsleme ürünleri hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan, birçok hata yaparak pastacılığı öğrendim. Ancak sanat geçmişim vardı. Pasta yapmak benim için farklı bir ortamda sanat eseri oluşturmak gibiydi. Bu yüzden pastacılığa aşık oldum" diyor.