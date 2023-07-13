Pastanede cüzdan bulan vatandaş ortadan kayboldu

Üsküdar’da geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, ailesiyle alışveriş yapmak için pastaneye gelen Ramazan Küçükdüzel (31), dükkanın önünde cüzdanını düşürdü. Küçükdüzel’in pastaneye girmesinin ardından bir şahıs, yerdeki cüzdanı fark ederek eline aldı. Ardından cüzdanla birlikte pastaneye giren şahıs, iddiaya göre dükkan sahibine yakınlarda karakol olup olmadığını sorarak, kayıp cüzdanı oraya teslim etmek istediğini söyledi. Daha sonra dükkandan ayrılan şahıs gözden kayboldu. Emniyete gidip şikayette bulunan Küçükdüzel, içinde bir miktar para ve aile fertlerinin kimlikleri bulunan cüzdanın bulunmasını istedi.

AYNI ORTAMDA BULUNMUŞUZ"

Olayla ilgili konuşan Ramazan Küçükdüzel, “Eşim ve çocuğum ile birlikte Üsküdar meydana gitmek üzere taksiye bindik. Taksiden indiğimizde pastaneye uğradık. Pastaneden bir şey almak için içeri girdiğimde ürünü seçtikten sonra kasaya yöneldim. Bu esnada cüzdanımı kontrol ettim ve cüzdanım yoktu. Hemen dışarı çıktım. Cüzdanımın taksiden indikten sonra düşmüş olabileceğini düşünerek yolları kontrol ettim. Ardından taksi durağını aradık. Taksi durağında da olmadığını duydum. Pastanedeki çalışan bir arkadaş birkaç dakika geçmeden, ‘Biri cüzdan buldu. Bize sordu, biz olmadığını söyledik ve ardından en yakın karakolu sordu’ dedi. İçeriye girip benim sormamla onun sorması arasında 15 saniye fark var. Resmen aynı ortamda bulunmuşuz. Kişi soruyor fakat ben duyamıyorum. Biz konuyu fark ettikten sonra çok geç oldu. İyi niyetli düşünerek kişinin karakola bırakacağını düşünerek Doğancılar Karakolu’na gittik. Konuyla alakalı kayıt oluşturduk. Fakat kişi teslim etmiyor” dedi.

"BENİM İÇİN HAYAT MEMAT MESELESİ"

Cüzdanda banka kartları, çocuğunun ve kendisinin kimliği ve 100 euro nakit para olduğunu belirten Küçükdüzel, “Her şeyden önemlisi yurt dışına çıkış için oturum kartım mevcut. 4 ay sonra çocuğumuz doğacak. Doğum yurt dışında olacak. Eşim bizzat yurt dışında olacak. 2 yaşında çocuğumuz var. Benim eşime doğum sürecinde bizzat yardımcı olmam gerekiyor ve bu oturum kartı olmadığı için yurt dışına gidemiyorum. Almanya Konsolosluğuyla da bu durumda ciddi başım derde girecek. Çünkü oturum kartı Türkiye’de iken buradan temini mümkün değil ve oturum kartı bende yokken tekrar çıkarılması mümkün değil. Belki özel izinler çerçevesinde yurt dışına çıkabilirim ama o da muamma. Yani bulan kişiler ya da bu cüzdanı alan kişi en yakın sürede en yakın karakola cüzdanımı teslim etsin. İçindeki nakit parayı almış olabilir eyvallah. Ya da o kişi attı, başka bir kişi bir yerden buldu. Yani konuyla ilgili bir şekilde bana ulaşabilirler. Benim için hayat memat meselesi. Yani hala insanlığın ölmediğini düşünmek istiyorum. Yani elini vicdanına koyup en yakın sürede cüzdanımı teslim etsin, içindeki oturum kartımı mevcut şekilde teslim etsin. Başka hiçbir şey istemiyorum” ifadelerini kullandı.