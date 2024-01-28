Pastanelerden almaya son! Tam ölçülü supangle tarifi! Pastanelerin vitrinlerinde özlemini duyduğumuz o muazzam supangle lezzeti, artık evlerimizin mutfağında kolayca hazırlanabilir. Pastanelerden alıştığımız o eşsiz kıvam ve tat, tam ölçülü supangle tarifi ile evlerimize konuk oluyor. Herkesin kolayca uygulayabileceği bu tarifle, ev yapımı supangle keyfini yaşamak için birçok sebep var. İşte tam ölçülü supangle tarifi...

Habertürk Giriş: 28.01.2024 - 17:38 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:38 facebook

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