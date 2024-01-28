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        Haberler Yemek Yapma Pastanelerden almaya son! Tam ölçülü supangle tarifi!

        Pastanelerden almaya son! Tam ölçülü supangle tarifi!

        Pastanelerin vitrinlerinde özlemini duyduğumuz o muazzam supangle lezzeti, artık evlerimizin mutfağında kolayca hazırlanabilir. Pastanelerden alıştığımız o eşsiz kıvam ve tat, tam ölçülü supangle tarifi ile evlerimize konuk oluyor. Herkesin kolayca uygulayabileceği bu tarifle, ev yapımı supangle keyfini yaşamak için birçok sebep var. İşte tam ölçülü supangle tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 17:38 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:38
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        Pastanelerde gördüğümüz, kokusunu duyduğumuz supangle lezzetini evde yapmak isteyenler için tam ölçülü tarifi derledik.

        SUPANGLE MALZEMELERİ NELER?

        Malzemeler

        • 1 litre süt
        • 1 su bardağı un
        • 1 su bardağı şeker
        • 100 gram kakao
        • 1 yemek kaşığı tereyağ
        • 1 paket vanilya

        SUPANGLE NASIL YAPILIR?

        • Bir tencereye sütü, unu, şekeri ve kakaoyu alın ve karıştırın.
        • Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
        • Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 10 dakika daha pişirin.
        • Tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
        • Vanilyayı ekleyin ve karıştırın.
        • Pişen supangleyi kaselere veya kuplara dökün.
        • Soğumaya bırakın.
        • Soğuyan supanglenin üzerine çikolata sosu veya kaymak gezdirin.
        • Servis yapın.
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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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