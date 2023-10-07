Haberler Gündem Pastırma sıcakları 2023: Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı hangi ayda olur?

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları sonbaharın habercisi ekim ayının gelişiyle gündemdeki yerini aldı. Sonbaharda havaların soğuması sonrasında yaşanan güneşli sıcak günler anlamında kullanılan pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağı, hangi ay içinde gerçekleşeceği merak konusu oldu. İşte pastırma yazı hakkında merak edilen bilgiler... Habertürk Giriş: 07.10.2023 - 08:42 Güncelleme: 07.10.2023 - 08:42 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Ülke genelinde havaları soğuması ile birlikte pastırma sıcaklarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Sonbaharda görülen ve oldukça sıcak günlerin yaşandığı pastırma yazı hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı hangi ayda olur? İşte ayrıntılar...

2 Şurada Paylaş!







PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?



Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyimdir. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri ayaz görülebilir.