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Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı nedir, ne anlama gelir?

Genellikle Ekim ve Kasım ayında görülen Pastırma sıcakları ya da pastırma yazı, mevsim normallerden yüksek sıcaklıklarda görülür. Peki Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı nedir, ne anlama gelir? İşte Pastırma sıcaklarına dair detaylar...

Pastırma sıcakları

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı nedir, ne anlama gelir? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yaz mevsiminin bitişi, Sonbahar'ın başlamasıyla birlikte etkisini göstermeye başladı. İşte Pastırma yazı ya da pastırma sıcaklarına dair detaylar...

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

PASTIRMA YAZI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

PASTIRMA SICAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

 

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