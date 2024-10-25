Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, pastırma yazı nedir, kaç gün sürecek?
Ekim ayının son günlerine girilirken, yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başladı. Pastırma sıcakları, genellikle ekim sonu ile kasım ortası arasında yaşanan hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılmaktadır. Bu kapsamda pastırma sıcaklıklarının ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği son dönemin merak edilen soruları arasında yer aldı. Pastırma yazı sıcakları Türkiye'de genellikle İç Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde daha belirgin yaşanmaktadır. Peki, "Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?" İşte pastırma sıcakları tarihleri...
Kasım ayına sayılı günler kala pastırma sıcaklarının başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bazı yıllar birkaç kez yaşanan, bazen de hiç görülmeyen pastırma yazı sıcaklıklarının genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürdüğü bilinmektedir. Pastırma yazı sıcakları, geleneksel olarak serin ama kuru ve güneşli bu günlerde pastırma üretimi için uygun olması sebebiyle bu isimle anılmaktadır. Peki, "Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, pastırma yazı nedir? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek, hangi ay?" İşte detaylar...
2024 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?
Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyimdir.
Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri ayaz görülebilir.
PASTIRMA YAZI NEDİR?
"Pastırma yazı" teriminin kökeni, pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluştuğu dönemi ifade etmesinden geliyor.
Ekim ayı ortalarında yaşanan ani sıcaklık artışları, pastırmanın iyi bir şekilde kurutulabilmesi için idealdir.
Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.
Bu dönem, sonbahar mevsiminde beklenen soğuk hava koşullarının yerine, kısa süreli sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir zaman dilimidir. Kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.
Bu sıcak havalar, sonbaharın gelmesiyle birlikte beklenen soğuk havaların yerini aldığı için, bu duruma "pastırma yazı" denmiştir.
Yani, hem mevsimsel değişiklikleri hem de tarımsal faaliyetleri etkileyen bir fenomen olarak bu terim, günlük yaşamda da sıklıkla kullanılır.
PASTIRMA SICAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKAR?
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.
Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.