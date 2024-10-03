Sıcaklık mevsim normallerine göre daha yüksek seviyeye çıkınca pastırma sıcakları yaşanır. Ekim ayının 3’nde pastırma yazı sıcaklarının yaşanacağı tarih merak ediliyor. Peki Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi aylarda olur?