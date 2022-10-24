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Pastırma yazı ne zaman başlayacak?

Pastırma sıcakları hakkındaki araştırmalar Meteoroloji'den gelen sevindirici haber ile arttı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Ekim ayının sonlarıyla kasım ayının başlarında yaşandığı düşünülen pastırma yazının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

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  • Pastırma yazı ne zaman başlayacak? Bu hafta sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

    Sonbaharda hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine pastırma yazı adı veriliyor. Ekim ayının sonuna yaklaşılmasıyla pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Bu hafta özellikle 26 Ekim 2022 çarşamba günü sıcaklık İstanbul'da 22, İzmir ve Antalya'da 28, Mersin'de 29 ve Adana'da 30 dereceyi bulacak. Peki, pastırma sıcakları nedir ve ne zaman başlar? İşte detaylar...
  • Pastırma yazı ne zaman başlayacak? Bu hafta sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

    PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

    Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.
  • Pastırma yazı ne zaman başlayacak? Bu hafta sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

    PASTIRMA YAZI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

     

    Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.
  • Pastırma yazı ne zaman başlayacak? Bu hafta sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

    PASTIRMA SICAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

    Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
  • Pastırma yazı ne zaman başlayacak? Bu hafta sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

    BU HAFTA SICAKLIKLAR 20-30 DERECE ARASINDA

    Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini haritasına bakıldığında ise çarşamba günü dikkat çekti. 26 Ekim Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların 20 ile 30 derece arasında olduğu görüldü.
  • Pastırma yazı ne zaman başlayacak? Bu hafta sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Pastırma sıcakları hangi ayda olur?

    ANTALYA 28, ADANA 30 DERECE

    Çarşamba günü hava tahmin raporuna göre Ankara'nın 19, İstanbul'un 22, İzmir'in 28, Antalya'nın 28, Mersin'in 29, Adana'nın 30 derece olacağı öğrenildi. Sıcaklıkların cumartesi gününe kadar devam ettiği görüldü.

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