NEDEN PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı deyimi denmesinin sebebi ise pastırmanın bu dönemde hazırlanması verilir. Mevsim sıcaklıkları en çok bu dönemde birbirine en yakın şartlara gelir ve pastırmanın kurutulması için en ideal dönemdir.

Dünyada ise Pastırma Yazı farklı isimlerde anılır. Almanya’da “Kocakarı Yazı”, İsveç’te “Azize Birgitta Yazı” ve ABD’de “Yerli Yazı” olarak geçer.