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Pastırma Yazı ne zaman başlıyor?

Meteoroloji gelen müjdeli haberle beraber pastırma sıcakları hakkında aramalar arttı. Bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalinin üzerinde olması bekleniyor. Pastırma sıcakları Ekim ayının sonlarıyla Kasım ayının başlarında başladı. İşte Pastırma Yazına dair detaylar…

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  • Pastırma Yazı ne zaman başlıyor, hangi ayda olur, ne anlama geliyor?

    Hava sıcaklıklarının sonbahar aylarında yükselmesine Pastırma Yazı deniyor. Pastırma yazları genellikle kış aylarına geçilmeden önce ülke genelinde yaşanıyor. Ekim ayının da sonuna gelinmesiyle beraber pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı merak edildi. 
  • Pastırma Yazı ne zaman başlıyor, hangi ayda olur, ne anlama geliyor?

    BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

    Bu haftanın başında özellikle 24 Ekim Pazartesiden beri artış gösteren sıcaklıklar Pastırma Yazının başladığını düşündürttü.

    İstanbul genelinde hava durumu 22 dereceye yükselirken, İzmir ve Antalya illerinde 28, Mersin’de 29 ve Adana’da 30 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.
  • Pastırma Yazı ne zaman başlıyor, hangi ayda olur, ne anlama geliyor?

    Peki Pastırma Yazı dediğimiz bu sıcaklıklar nedir?

    PASTIRMA SICAKLIKLARI HANGİ MEVSİMDE BAŞLAR?

    Pastırma sıcaklıkları, genellikle sonbahar mevsiminin sonunda ve kış aylarının başlamasından hemen önce yaşanır. Pastırma yazı havının güneşli ve hava sıcaklığının mevsimine göre yüksek olduğu günler için kullanılan bir deyimdir. Sıcaklıklar genellikle birkaç gün veya bir hafta sürer. Daha sonra yeniden havalar soğumaya başlar. Gündüzler güneşli, geceler ise serin geçer ancak geceleri don görülebilir.
  • Pastırma Yazı ne zaman başlıyor, hangi ayda olur, ne anlama geliyor?

    NEDEN PASTIRMA YAZI NEDİR?

    Pastırma yazı deyimi denmesinin sebebi ise pastırmanın bu dönemde hazırlanması verilir. Mevsim sıcaklıkları en çok bu dönemde birbirine en yakın şartlara gelir ve pastırmanın kurutulması için en ideal dönemdir.

    Dünyada ise Pastırma Yazı farklı isimlerde anılır. Almanya’da “Kocakarı Yazı”, İsveç’te “Azize Birgitta Yazı” ve ABD’de “Yerli Yazı” olarak geçer.
  • Pastırma Yazı ne zaman başlıyor, hangi ayda olur, ne anlama geliyor?

    PASTIRMA SICAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

    Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb. havanın puslu olmasına yol açar.
  • Pastırma Yazı ne zaman başlıyor, hangi ayda olur, ne anlama geliyor?

    PASTIRMA SICAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

    Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb. havanın puslu olmasına yol açar.

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