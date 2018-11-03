Pastör Brunson olayı: ABD ve Türkiye bakanlara uyguladıkları yaptırımları karşılıklı olarak kaldırdı
ABD ile Türkiye arasında Pastör Brunson'ın tutukluluğuna devam kararı alınması üzerine Ağustos ayında karşılıklı iki bakana yaptırım uygulanmıştı. Yaptırımlar karşılıklı olarak kaldırıldı.
03.11.2018 - 11:16 | Güncelleme:
ABD ile Türkiye, Pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle çıkan krizin ardından iki Türk iki ABD'li bakana karşılıklı olarak uyguladıkları yaptırımları kaldırıldı.
ABD Hazine Bakanlığı, Ağustos ayı başında Brunson'ın tutukluğuna devam kararı çıkmasından sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.
Türkiye de bu karşılık ABD'nin Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını dondurmuştu.
Yaptırımları kaldırma kararı, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinde alındı. Pastör Brunson de 12 Ekim'de serbest bırakılmıştı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'li bakanlara uygulanan yaptırımlara ilişkin: 'Türkiye'ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır" açıklaması yaptı.
ABD Hazine Bakanlığı Soylu ve Gül'ün ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirlerini dondurmuş ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapmasını yasaklamıştı.
Yaptırım uygulama kararı ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkların Kontrolü Bölümü (OFAC) tarafından, Küresel Magnitsky Yasası Kapsamında tanınan yetkiler uyarınca alınmıştı.
ABD'nin gerekçesi "Soylu ve Gül'ün Brunson'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasının organize edilmesinin sorumluları" olarak gösterilmesiydi.
Açıklamada ayrıca Gül ve Soylu'nun Türkiye'nin ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olan devlet teşkilatlarının liderleri" olarak görev yaptıkları öne sürüldü.
2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası, ABD hükümetinin dünyada yolsuzluk ya da insan hakları ihlallerine karıştığı gerekçesiyle bireylere, şirketlere ya da diğer kurumlara yaptırım uygulamasına olanak tanıyor.
Bu kapsamdaki yaptırımlar, bu kişi, kurum ya da şirketlerin ABD'deki varlıklarına el konulması, seyahat yasağı ve ABD'li şirketlerle iş yapmasının yasaklanması gibi kısıtlamaları içeriyor.
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Pastör Brunson olayı: ABD ve Türkiye bakanlara uyguladıkları yaptırımları karşılıklı olarak kaldırdı/pastor-brunson-olayi-abd-ve-turkiye-bakanlara-uyguladiklari-yaptirimlari-karsilikli-olarak-kaldirdi-22039842203984
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