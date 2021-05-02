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“Pastoral Hayaller” Pera Müzesi'nde

Pera Öğrenme, Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş sergisine paralel olarak “Pastoral Hayaller” isimli programı sanatseverlerle buluşturuyor. Çocuk ve yetişkinlere yönelik renklerle dolu çevrimiçi atölye ve sergi turlarının yer aldığı program, 30 Temmuz tarihine kadar Zoom Meeting uygulaması üzerinden devam edecek.

“Pastoral Hayaller” Pera Müzesi'nde

Pera Müzesi Öğrenme Programları, Nisan ayında sanatseverlerin beğenisine sunulan Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş sergisi ile eş zamanlı olarak “Pastoral Hayaller” isimli çevrimiçi etkinlik programını düzenliyor. Kökleri Osmanlı Türkiyesine dayanan ressam, yazar ve şair Etel Adnan’ın çok yönlü kişiliği ve renkli sanat dünyasını yansıtan sergiye eşlik eden program, farklı yaş gruplarına yönelik çevrimiçi atölyeler ve sergi turlarından oluşuyor.

Program, zamanımızın çoğunu evlerde geçirmek zorunda olduğumuz bu dönemde, Anneler Günü’ne özel atölye çalışması ile çocuklu ailelere alternatif bir kutlama seçeneği sunuyor. Yetişkinler ise program kapsamında, sanatçı Eda Gecikmez ile kolaj tekniklerini keşfetme ve çevrimiçi sergi turları ile Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş sergisini rehber eşliğinde gezme imkânı buluyor.

Çevrenize taze bir gözle bakın!

Sanatçı Eda Gecikmez eşliğinde 5 Mayıs tarihinde gerçekleşecek atölyede, katılımcılar kendi mutlu manzaralarını farklı biçim ve renklerle yorumluyor. Etel Adnan’ın sanat üretiminde sıkça gözlemlenen soyutlama tekniğinden ilham alan Kolaj Tekniği ile Manzara Atölyesi, gerçekliği olduğu gibi yansıtma kaygısı olmadan, kontrolü katılımcıların hayal gücüne bırakıyor.

Anneler Günü’ne özel anne-çocuk atölyesi



Akordiyon Kitapçık Tasarımı atölyesinde 7-12 yaş arası çocuklar 9 Mayıs Pazar günü, anneleri ile birlikte rengârenk leporellolar tasarlıyor. Etel Adnan’ın sanatsal pratiğinde sık sık karşımıza çıkan leporellolar, yani akordiyon formundaki defterler, her bir sayfasının kendi içinde ayrı bir hikâyesi olan, fakat bir bütün olarak da ele alınabilen yapısıyla sıra dışı bir tasarım alanı yaratıyor. Rehber eşliğinde gezilen 3 boyutlu dijital serginin ardından gerçekleşecek atölye, anne ve çocuklara eğlenceli ve hatırlamaya değer bir Anneler Günü vadediyor.

Yetişkinlere ücretsiz çevrimiçi tur

“Pastoral Hayaller” programında ayrıca, 18 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik çevrimiçi sergi turları yer alıyor. Etel Adnan:İmkânsız Eve Dönüş sergisini dijital ortamda rehber eşliğinde 3 boyutlu olarak gezen sanatseverler, eserler hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulacak. Her ayın son Çarşamba günü düzenlenen sergi turlarında, çevresindeki fiziksel dünyayı doğallıkla yorumlayan Etel Adnan’ın, soyut manzaralar ve özellikle dağlar aracılığıyla renk, yazı, hafıza ve zaman gibi konuları işlediği eserleri incelenecek.

Serhan Ada ve Simone Fattal’in küratörlüğünde hazırlanan Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş sergisi, sanatçının göç ve savaş gibi kavramlarla şekillenen hayatına ve zengin iç dünyasına odaklanıyor. Adnan’ın 60 yıllık sanat yaşamının tüm üretim dönemlerini kapsayan retrospektif niteliğindeki sergi, 8 Ağustos tarihine kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

Etkinlik Programı

Sanatçı Atölyesi
Eda Gecikmez Eşliğinde Kolaj Tekniği ile Manzara / 5 Mayıs Çarşamba, 19.00 – 20.30

Pera Çocuk
Anneler Günü’ne Özel Akordiyon Kitapçık Tasarımı / 9 Mayıs Pazar, 11.00 – 12.00

Pera Yetişkin
Etel Adnan: İmkansız Eve Dönüş Çevrimiçi Sergi Turu / 26 Mayıs Çarşamba, 19.00 – 19.40
Etel Adnan: İmkansız Eve Dönüş Çevrimiçi Sergi Turu / 30 Haziran Çarşamba, 19.00 – 19.40
Etel Adnan: İmkansız Eve Dönüş Çevrimiçi Sergi Turu / 28 Temmuz Çarşamba, 19.00 – 19.40

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