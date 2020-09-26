Patara Antik Kenti eski ihtişamına kavuşuyor

AA

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AA muhabirine, tarih sahnesinin ön önemli limanlarından olan Likya Birliği başkenti Patara'nın adının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesiyle daha bilinir hale geldiğini söyledi.

Kendilerinin de hummalı şekilde çalışmaya başladığını aktaran Işık, bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliğinin desteğiyle birçok önemli restorasyonu başlattıklarını vurguladı.

Çalımaların tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Işık, şunları kaydetti:

"19 metre genişliğinde, 10 metre yüksekliğindeki 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve su aktarma göreviyle dünyada emsalsiz olan kent kapısı eski ihtişamına kavuştu. Sütunlu caddedeki sütunları ayağa kaldırma ve bakım onarım çalışmalarını tamamladık. Karşılama merkezi projesine başladık. Tiyatroda kazı ve güçlendirme çalışmaları yaptık. Antik tiyatromuz artık sanatsal ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı. Osmanlı Devleti'nin 1906 yılında Afrika'daki topraklarıyla iletişim için kurduğu ilk telsiz telgraf istasyonu müzeye dönüştürülmesine ilişkin projenin de ihale aşamasındayız. Bu yıl sonunda kadar bu projeyi de tamamlama umudumuz var."

- "İnanılmaz değerdeki coğrafyayla insanlar tanışmaya başladı"

Patara ören yerinin geçmişte yedi kez kundaklaması sonucu yakıldığına işaret eden Işık, bu yangınlarda pek çok eserde tahrip oluştuğunu dile getirdi.

Bu eserlerin tamamını kazı evinin bahçesine getirdiklerini aktaran Işık, tüm konservasyonlarını tamamladıklarını, müzecilik anlayışıyla sergilediklerini söyledi.

Işık, bu eserlerin yeniden taşınmasının risk oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bir de güvenlik nedeniyle küçük sütun başlıkları götürülebilir olduğu için bütün malzemeyi alanda bırakmamaya özen gösteriyoruz. Demre Müzesi'nde Patara'ya ait özel bir bölüm oluşturuluyor. Yıl bitmeden bu eserler artık Demre Müzesi'nde sergilenecek. Patara'nın dünya arkeoloji bilimi camiasında pozitif tanınırlığı yüksek olan bir antik kent. Kazılardaki bütün veriler çok ciddi, en üst düzey kalitedeki akademik makalelerle bilim dünyasına buluşturmayı başardık. Patara'ya ilişkin hazırladığımız 14 ciltlik kitabımızı Avrupa'nın hangi kütüphanesine giderseniz gidin bulabilirsiniz. Patara, 2020 yılının teması olmasıyla artık sadece dünya arkeoloji bilimi camiasında değil, insanlar tarafından da tanınır hale geldi. İnanılmaz değerdeki coğrafyayla insanlar tanışmaya başladı."

- Ağustos'ta 100 bin kişi ziyaret etti

Salgın sonrası Patara'ya ilginin daha da artmasını beklediklerini vurgulayan Işık, salgına rağmen ağustos ayında kenti 100 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

Devletin tüm kurumlarıyla Patara için büyük bir çaba sarf ettiğini anlatan Işık, "Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, gelecek yıl Patara'da 1 milyona yakın ziyaretçi hedefliyor. Biz de bu hedefi aşacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.