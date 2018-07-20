Patates kızartmasını aldığı için martıya şiddet uygulayan İngiliz aranıyor

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İngiltere'de polis, patatesi kızartmasını 'çaldığı için' martıya şiddet uygulayan saldırganı arıyor.

The Times gazetesinin haberine göre, Salı günü Somerset'te yaşanan olayda 60lı yaşlardaki erkeğin, patates kızartmasını aldığı için martıyı döverken görüntüleri kaydedildi.

Videoyu çeken görgü tanığı Rachel Beer, saldırganın martıyı ayağından kavrayıp duvara savurduğunu söyledi.

Duvara sert çarpmasına rağmen hayatta kalan martı, sağlığının düzelmemesi üzerine veterinerde uyutuldu.

'Çocukların gözü önünde duvara çarptı'

Beer görüntüleri İngiltere'nin en büyük hayvan hakları vakfı RSPCA'ya gönderdi ve olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri için çağrıda bulunuldu.

Bölgede şeker dükkanı işleten Beer gördüklerini anlattı:

"Bir martının ciyakladığını gördüm sonra bir adamın tabağından patates kızartması aldı. Bir anda adam martıyı ayağından yakalıp duvara savurdu. Bir annenin 'Neden çocuğumun gözü önünde böyle bir şey yapıyorsun' diye bağırdığını duydum. Adam da 'Bu bir haşarat, çocuğuna haşaratları öğretmelisin' dedi."

Beer, olaya tanıklık eden çocukların bazılarının ağladığını söyledi. Beer, "Martı hemen ölmedi. Gözünün seğirdiğini görebiliyorduk. Yoldan geçen biri geldi ve veterinere götürdü. Martılar sorun olabiliyor ama böyle öldürmek çok yanlış" dedi.

İngiltere'de Vahşi Yaşam ve Kırsal Bölge yasasına göre martıları, vahşi kuşları öldürmek veya yaralamak suç sayılıyor.

İngiliz polisi şüpheli hakkında bilgi sahibi görgü tanıklarının kendilerine başvurması çağrısında bulundu.

İngiltere'de kuğuyu kesip yiyen Türk'e ceza

İngiltere'de 2014 yılı Haziran ayında Kent bölgesindeki Bennett Gölü kenarında bir kuğuyu kesip evine götürüp yiyen Türkiye kökenli bir kişiye para cezası verilmişti.

12. yüzyıldan kalma bir yasaya göre İngiltere'de kuğuların sahibi Kraliyet ailesi.

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